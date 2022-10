Giochi Fedeciv: Casa d’Italia di Maracay vince per la sesta volta la “mini olimpiade” della collettività

MARACAY – Sarà frutto della casualità o del destino, la prima edizione dei Giochi Fedeciv dopo la scomparsa di Giuseppe Sanó sono stati vinti dalla Casa Italia di Maracay. I giochi della collettività, quei giochi ideati proprio da Sanò sono stati vinti dalla sua seconda casa, come lo era il sodalizio italico della “Ciudad Jardín”. Como plus questa vittoria ha permesso alla Cada d’Italia di Maracay di alzare al cielo la prima edizione della “Coppa Giuseppe Sanò”, trofeo ideato per omaggiare il padre di questi giochi.

Con 169,33 punti, la Casa d’Italia di Maracay é salita sul gradino più alto del podio ed ha intonato il grido di “¡CAMPEONES, CAMPEONES, CAMPEONES! ¡OH! ¡EEH! ¡OOH! ¡EEEH!”. Ancora una volta sfugge all’ultima curva il titolo al Centro Italiano Venezolano di Caracas, con 120 punti ha chiuso al secondo posto. Sul terzo gradino é salito il Centro Social Italo Venezolano di Valencia con 96.

Il club che si affaccia sulla piazza Cristoforo Colombo é salito sul gradino più alto del podio nelle boccette, nella corsa 10k categoria “Juvenil”, nella corsa 10k categoria “master femminile”, nella corsa 10k categoria “master maschile”, calcio categoria libre, calcio U12, nuoto categoria “master femminile”, nuoto categoria “master maschile”, tennis campo categoria “juvenil – libre femminile”, tennis tavolo.

Dal canto suo, la seconda della classe, il CIV di Caracas ha vinto l’oro nel calcio Master, calcio superveteranos, nuoto categoria “infantil femminile e maschile”, nuoto categoria “juvenil-máxima”, pool italiano, tennis campo categoria “master veteranos femminile” e pallavolo femminile.

Infine, il CSIV di Valencia si é appeso al collo l’oro nel bowling, domino e tennis campo categoria “juvenil maschile”.

In questi Giochi Fedeciv targati Valencia-Maracay 2022 ha fatto il suo esordio il Club Italo Venezolano di San Juan de Los Morros che ha lasciato il segno nella “bolas criollas” (maschile e femminile), bowling, corsa 10k categoria master femminile e maschile, domino, nuoto, scacchi, softbol “master e veteranos” e tennis tavolo.

La “mini olimpiade” si é chiusa con la bellissima cerimonia di chiusura che nei pressi della piscina della Casa d’Italia Maracay in cui hanno partecipato Mariano Palazzo, Domingo Alesi (Presidente FEDECIV), Nicola Simonelli (Pres. Casa d’Italia), Natalino De Simone (Pres. CSIV Valencia), Carlo Villino (Pres. CIV Caracas), quest’ultimo come presidente del prossimo club che organizzerà i giochi nel 2024.

Prima di iniziare l’atto protocollare sono stati suonati gli inni del Venezuela, dell’Italia, dello Stato Aragua e dei Giochi Fedeciv.

Durante l’atto conclusivo sono state consegnate le coppe ai primi 6 club della classifica finale: Maracay, Caracas, Valencia, Club Italo Venezolano di Barinas, Centro Italo Venezolano de Guayana e Centro Social Italo Venezolano de Guanare. Durante la consegna dei trofei ha preso la parola Nello Collevecchio, rappresentante del CONI in Venezuela.

I Juegos Fedeciv sono un evento per promuovere lo sport e la cultura italiana. Durante l’evento il gruppo di danza “Pulcinella” e il ‘Comité de Musica y Artes Escenicas’ de Casa Italia Maracay hanno regalato agli spettatori dei momenti magici con le loro esibizioni.

Nell’atto conclusivo erano presenti autorità diplomatiche come Aniello Petito (console d’Italia a Maracaibo) e Francesco Maniá (vice console a Caracas) .

Spento il fuoco nel braciere dei Giochi Fedeciv per gli organizzatori é già tempo per iniziare il conto alla rovescia verso l’edizione del 2024 che sarà ospitata dal Centro Italiano Venezolano di Caracas.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)