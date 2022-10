Funcas riduce le previsioni di crescita in Spagna per il 2023 (audio notizia)

Funcas ha ridotto la previsione di crescita economica per il 2023 allo 0,7%, 1,3 punti in meno rispetto alla stima precedente, in quanto prevede una maggiore debolezza della domanda nazionale a causa del prolungamento della crisi energetica e dell’elevata inflazione.

Nel corso della presentazione delle previsioni aggiornate, Raymond Torres, ha spiegato che per il 2022 è prevista ancora una crescita significativa, del 4,5%, ma che dal terzo trimestre dell’anno i segnali di indebolimento si sono moltiplicati.

Torres ha precisato che la spesa delle famiglie è sempre più condizionata dalla perdita del potere d’acquisto in un contesto in cui c’è poco spazio per un’ulteriore riduzione del risparmio, mentre i costi delle imprese, e in particolare dell’industria, continuano ad essere colpiti dalla crisi energetica derivante dall’invasione dell’Ucraina.

Il mercato del lavoro registrerà un rallentamento, ma senza modificare la ripresa degli ultimi mesi, con la previsione di creare 220.000 posti di lavoro netti tra il secondo trimestre di quest’anno e l’ultimo trimestre del 2023.

Redazione Madrid