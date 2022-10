L’Anpi Berlino-Brandeburgo presenta libro di Elda Guerra (audio notizia)

Organizzato dal Comitato di Sezione Anpi Berlino Brandeburgo, il prossimo 26 ottobre presentazione del libro dal titolo “Attraverso il Novecento. Vittorina Dal Monte tra Partito Comunista e movimento delle donne (1922-1999)”, della Professoressa Elda Guerra, presente all’evento.

L’autrice ricorderà con Silvia Madotto e Franco Di Giangirolamo la vicenda esistenziale e politica di Vittorina Dal Monte sullo sfondo del XX secolo. Figlia di braccianti comunisti della bassa pianura emiliana li segue prima nel confino a Lipari, poi nell’esilio in Francia. Tornata con la famiglia in Italia nel 1942, diviene staffetta partigiana, funzionaria del Partito comunista e sindacalista negli anni Sessanta tra Bologna, Roma, Torino e Milano. Di nuovo a Bologna negli anni 70 s’impegna nel femminismo e nella lotta per la giustizia sociale.

Redazione Madrid