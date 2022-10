Nuevos bombardeos sobre ciudades ucranianas

KIEV.- Las fuerzas militares de Rusia atacaron la ciudad de Jersón, la segunda mayor en población del país, y Zaporizhzhia, donde se encuentra la mayor central nuclear europea, ahora en manos de Moscú, causando una decena de heridos. La información la suministró este viernes Oleh Synehubov, jefe de la Administración Militar Regional, en su cuenta de Telegram, quien precisó que cinco personas resultaron heridas en los ataques y llamó a la población a buscar refugio.

“¡Residentes de Jarsón, quédense en los refugios! Los ocupantes rusos están atacando el centro regional”, publicó Synehubov.

De su parte, el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, dijo en sus cuentas en las redes sociales que varias explosiones resonaron en la ciudad y que son consecuencia de un ataque aéreo que afectó a la urbe, aunque también hubo ataques en otros puntos de la región, así como en otras zonas de Ucrania.

“Golpes en una de las empresas de Jersón. Según informes provisionales, atacaron un edificio administrativo y una instalación industrial. Hay destrucción”. Terekhov dijo en su cuenta de Telegram.

Mientras, el jefe de la Administración Militar de la región de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, confirmó en su cuenta de Telegram que “los invasores rusos” atacaron la ciudad con misiles S-300.

Según indicó, los ataques dejaron tres personas heridas y dañaron un edificio residencial, una escuela y algunas infraestructuras críticas.

Por otro lado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania señaló en su reporte publicado en Facebook que Rusia envió tropas con 2.000 soldados reclutados en la llamada “movilización parcial” a Jersón para compensar las pérdidas sufridas en la región.

“Según informaciones disponibles, hasta 2000 tropas han sido movilizadas en el territorio temporalmente capturado en la región de Jersón, para suplir las pérdidas y reforzar las unidades en la línea de contacto”, se lee en el reporte.

Los ataques se producen un día después de que el presidente de Ucrania, Volodomyr Zelensky acusó a los “terroristas rusos” de haber minado la represa de una central hidroeléctrica situada en la región de Jersón en un discurso publicado en las redes sociales y advirtió que “en caso de destrucción de la represa (…) el canal de Crimea del Norte sencillamente desaparecerá” y será “una catástrofe a gran escala”.

Mientras, militares y diplomáticos ucranianos trabajan para prevenir una amenaza militar por parte de Bielorussia en el conflicto, un temor que desmintió hoy el presidente de ese país, Alexandre Lukashenko.

“Sin duda, Putin está haciendo todos los esfuerzos para involucrar las fuerzas armadas bielorusas en un conflicto militar directo con Ucrania”, con el fin de abrir un segundo que divida y debilite sus esfuerzos militares, dijo el ministro del exterior de Ucrania, Dmytro Kuleba, citado por Ukrinform.

El mandatario bieloruso negó hoy que su país entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras noticias sobre una supuesta movilización encubierta y la creación de una fuerza conjunta de su país con miles de tropas y material bélico rusos en la frontera sur.

“No presten atención a estos aullidos (ruido mediático). Hoy no vamos a ir a ninguna parte. A día de hoy no hay ninguna guerra. No lo necesitamos”, señaló durante una vista a un complejo militar-industrial en la región de Brest, cerca de la frontera polaca.

“Tenemos que calmarnos. Todos deberían dedicarse a lo suyo si queremos que no haya guerra”, añadió Lukashenko.