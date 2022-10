“Tránsito” e “Hilando Fino” se exhiben en la TAC del Trasnocho

CARACAS – En el marco de los 21 años del Trasnocho Cultural, la Sala Trasnocho Arte Contacto en alianza con Spaziozero presentan una exposición individual del artista venezolano Richard López , denominada “Tránsitos”, la cual agrupa obras para construir un discurso visual a partir de la metrópoli. El trabajo de López considerado hiperrealista por su detallismo casi fotográfico, muestra la ciudad, en un estado de alerta-percepción, donde el artista juega con la luz, fa vida y propicia acercarse al hecho artístico.

Su obra despierta una crónica a destiempo y una interpretación contemporánea que critica el presente y deja abierto un futuro anhelado.

Mediante 60 piezas, el artista exhibe un registro recurrente de edificios, esculturas urbanas, letreros publicitarios, calles, sótanos y un universo imaginario de paisajes.

Además de esta muestra, se exhibirá en los espacios de la tienta TAC, el trabajo de bordados de Francisco Bassim, quien expo “Hilando Fino” para llevar al espectador a la contemplación del arte del bordado, su sutileza, la minuciosidad y cuidado, al momento del hilar, para llevar a cabo un trabajo limpio y artístico.

El artista quien desarrolla una técnica propia al estar negado a seguir aquellas conocidas e imperantes, y con los años ha logrado hacer de este arte algo suyo, no solo por la técnica que ha venido desarrollando, sino por la particular relación entre esta y los temas que trata, los cuales no son muy comunes en este tipo de trabajo.

Como complemento a las exhibiciones se realizarán foros con expertos para analizar las exposiciones presentadas y fomentar el intercambio de ideas en torno a las obras expuestas.

La Sala TAC del Trasnocho Cultural en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes, abre sus puertas de manera gratuita de martes a domingo de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Más información en el Instagram @salatac1 y @trasnochocult o en la página www.trasnochocultural.com

Redacción Caracas