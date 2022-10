A Madrid accordo Comites – Ita Airways per sconti ai connazionali

MADRID. – Il Comites di Madrid mette a segno un altro positivo risultato per la nostra collettività. La compagnia di bandiera Ita Airways ha aderito all’iniziativa “Amici del Comites” lanciata durante le giornate di “Passione Italia” lo scorso giugno. Grazie a ciò i nostri connazionali che vivono in Spagna potranno usufruire di sconti esclusivi nell’acquisto dei biglietti aerei.

La stretta di mano tra Andrea Lazzari, Presidente del Comites di Madrid e neo Presidente dell’Intercomites Spagna ed Emilio Pérez direttore dell’ufficio Ita di Madrid, sancisce un accordo che come altre iniziative portate avanti fino ad ora dal Comites, ha come finalità quello di rendere un servizio utile per la nostra comunità.

Lo sconto sarà del 15 per cento su tutti i voli Ita Airways e verrà applicato nella forma di un e-coupon sui biglietti acquistati entro il 31 Ottobre 2022 per volare fino al 31 Marzo 2023. Per i biglietti di lungo raggio, lo sconto si applica solo in classe Economy.