Rishi Suniak será el nuevo primer ministro británico

CARACAS.- Los conservadores británicos escogieron a Rishi Suniak como su nuevo líder por lo que será el próximo primer ministro de Gran Bretaña tras quedar como único aspirante al cargo.

El ex ministro de Economía del Reino Unido, fue elegido este lunes luego que su rival, Penny Mordaunt, quien ocupaba la cartera de Defensa, decidiera hacerse a un lado en la carrera por el liderazgo «tory» minutos antes de anunciarlos oficialmente.

El anuncio lo hizo Graham Brady, líder del Comité 1922, que agrupa a los diputados “tories” en el parlamento. Brady anunció en una sala del Parlamento que solo un candidato, Rishi Sunak, se había presentado con las nominaciones necesarias a las primarias del Partido Conservador,tras la retirada de Mordaunt.

Mordaunt envió un comunicado a través de sus redes sociales en el que aseguraba que los parlamentarios fueron elegidos para trabajar en pro de su país y desde cualquier rol que desempeñen. Aseguró que actualmente son tiempos «sin precedentes» los que transita el Reino Unido y que por ende se necesita «certeza» para transitar por el delicado camino que tienen por delante.

“Como resultado, ahora hemos elegido a nuestro próximo Primer Ministro. Esta decisión es histórica y muestra, una vez más, la diversidad y el talento de nuestro partido. Rishi tiene todo mi apoyo», escribió.

Estos comicios internos fueron convocados después de que la ex primer ministro Liz Truss presentase el pasado 20 su dimisión como líder conservadora y primera ministra presionada por las críticas a sus medidas fiscales, con recortes de impuestos financiados con deuda, que provocaron caos e incertidumbre en los mercados financieros.

Para participar en estas primarias, los aspirantes debían demostrar que tenían el apoyo de, al menos, cien miembros del grupo parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes (cámara baja).

El otro aspirante “fuerte” para el cargo, el ex primer ministro Boris Johnson – que dimitió el pasado julio- confirmó el domingo que no aspiraba al liderazgo del Partido Conservador por considerar que no podía gobernar con una formación muy dividida, dejando el camino libre a Suniak.

Rishi Sunak, de 42 años y origen indio, declaró en su cuenta de Twitter que el Reino Unido afronta una “profunda crisis económica” y que su objetivo es superarla.

“La elección que haga ahora nuestro partido decidirá si la próxima generación de británicos tendrá más oportunidades que la última. Es por ello que me presento para ser vuestro próximo primer ministro y líder del Partido Conservador”, señaló.

Suniak añadió que estuvo a cargo de la Economía en unos momentos “muy duros” para el país y advirtió de que “los desafíos que afrontamos son aún mayores”.

Se espera que eSuniak asuma el cargo de primer ministro este martes, una vez que tenga una audiencia con el jefe del Estado británico, el rey Carlos III, y se convierta en el primer jefe de gobierno del Reino Unido con raíces étnicas indias.

Redacción Caracas