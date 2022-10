Serie A: Colley gol e Samp rinasce, Cremonese sprofonda

CREMONA. – Il derby delle ultime in classifica, tra Cremonese e Sampdoria, va alla squadra ligure grazie a un gol di Colley e al coraggio di Dejan Stankovic. Il tecnico subentrato a Gianpaolo centra le sua prima vittoria sulla panchina blucerchiata grazie ai cambi di metà ripresa. Decisivi in particolare gli innesti di Augello e Gabbiadini, protagonisti in occasione del gol partita che con i tre punti regala una boccata d’ossigeno ai liguri.

Alla Cremonese, ultima con quattro punti in undici giornate, non resta che recriminare per la gara dominata a lunghi tratti, con tante occasioni sprecate, a partire dal calcio di rigore iniziale con Dessers ipnotizzato da Audero. Dopo un solo minuto, infatti, la squadra di casa ha l’occasione di passare in vantaggio e di mettere in discesa la gara. Decisivo l’intervento del Var che segnala a Maresca un tocco di Amione su Okereke. Ma dal dischetto Dessers calcia troppo centrale, con Audero bravo a respingere.

La Cremonese non si demoralizza e tiene il pallino, come spesso in questo inizio di stagione, ma perché si renda pericolosa bisogna aspettare il 39′, quando Sernicola di testa chiama alla gran parata Audero. Nella ripresa la musica non cambia, con i grigiorossi sempre in attacco e la Samp in difesa dell’area. Pickel nel giro di 2′ ha due buone occasioni: nella prima calcia fuori un suggerimento di Valeri e nella seconda calcia addosso ad Audero. Stankovic capisce la difficoltà della sua squadra e prova a mescolare le carte.

Entrano Gabbiadini e Yepes, insieme a Leris, Augello e Villar, e la partita cambia all’improvviso. Le mosse del tecnico blucerchiato sono azzeccate: la Samp cambia assetto e inizia a correre. Gabbiadini fallisce il vantaggio a due passi da Carnesecchi, ma è solo l’antipasto del gol che arriva di lì a poco, con l’attaccante subentrato che questa volta è decisivo: cross perfetto di Augello, torre di testa della punta per Colley e per il difensore è un gioco da ragazzi realizzare da due passi il gol partita.

Il finale è all’arrembaggio per i padroni di casa, ma neppure il lungo recupero, sei minuti, consente alla Cremonese di trovare il pari. La vittoria riaccende dunque le speranze di salvezza della Sampdoria, con il cambio in panchina che inizia a far vedere i primi effetti. Per la Cremonese è invece notte fonda e la posizione di mister Alvini, il cui bel gioco sin qui non ha portato i risultati, è sempre più a rischio.