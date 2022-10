Reddito di cittadinanza, in nove mesi spesi sei miliardi

ROMA. – Oltre sei miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno per il Reddito e la Pensione di cittadinanza. A tanto ammonta la spesa destinata alla misura di contrasto alla povertà ma anche di politica attiva del lavoro, introdotta nel 2019. Da allora, esattamente da aprile 2019 a settembre 2022, in totale sono stati erogati circa 25,9 miliardi. Uno strumento che ora si punta a rivedere soprattutto nella parte relativa al collegamento con l’occupazione.

L’Rdc viene percepito da quasi 1,2 milioni di famiglie. In particolare, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’Inps, sono 1,16 milioni i nuclei che a settembre hanno percepito il sostegno economico, come Reddito o Pensione di cittadinanza (il sostegno, quest’ultimo, rivolto agli over-67): in totale sono 2,45 milioni le persone coinvolte. In media l’importo percepito è di 550 euro al mese.

I dati confermano che la fetta più grande va al Mezzogiorno. Il 64,7% dei nuclei beneficiari risiede infatti nel Sud e Isole (oltre 750 mila per quasi 1,7 milioni di individui), il 20,2% al Nord (234 mila per 430 mila persone coinvolte) e il 15% al Centro (174 mila per 328 mila individui). Sale, invece, il numero di nuclei con un solo componente che a settembre l’hanno percepito: 546 mila, il 47,1% del totale.

L’importo medio varia in base al numero dei componenti e va da un minimo di 454 euro per i ‘single’ ad un massimo di 736 euro per le famiglie con cinque persone. Il sostegno aumenta in base al numero dei figli. I nuclei beneficiari con la presenza di minori sono 358 mila, per 1,28 milioni di persone coinvolte: l’importo medio mensile è di 682 euro (da un minimo di 592 euro ad un massimo di 742 euro per le famiglie di cinque persone). I nuclei con la presenza di disabili sono 199 mila, con 443 mila persone coinvolte: in questo caso l’importo medio è di 492 euro (da 388 euro a 701 euro).