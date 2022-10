Von der Leyen: “L’Ue verserà 1,5 miliardi al mese a Kiev”

BERLINO. – La ricostruzione dell’Ucraina è un compito che impegnerà una generazione e bisogna iniziare subito. A Berlino, Olaf Scholz e Ursula von der Leyen hanno partecipato alla prima conferenza dedicata al piano Marshall per Kiev, e la presidente della Commissione Ue ha promesso un impegno cospicuo: l’Europa lavorerà per versare 1,5 miliardi di euro al mese all’Ucraina, per sostenere un terzo del suo fabbisogno di bilancio, fino a che ci sarà il conflitto.

È stato del resto Volodymyr Zelensky in persona, collegandosi via video, a chiedere ai partecipanti al forum di sostenere l’Ucraina a coprire i 38 miliardi di dollari di deficit del prossimo anno. Gli altri due terzi dovrebbero esser coperti grazie al sostegno degli Usa e all’intervento di organi internazionali, come Fmi e Banca mondiale.

La liquidità per tenere in piedi lo Stato è però solo uno dei tre pilastri su cui intervenire: bisogna muoversi per riparare immediatamente “scuole, ospedali, e infrastrutture energetiche”, ha spiegato von der Leyen, e poi per l’opera effettiva della ricostruzione. Delle stime per quest’ultimo tassello ha riferito il primo ministro ucraino, Denis Schmihal, citando la Banca mondiale, parlano di 750 miliardi.

Nelle ore in cui il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, è impegnato in una visita (a sorpresa) a Kiev, Scholz ha ripreso la parola per ribadire il sostegno della Germania: “Siamo qui per sostenere la visione del futuro dei nostri amici ucraini”, ha esordito. “Quella di oggi non è una conferenza di donatori”, ha anche chiarito spiegando di aver convocato una serie di esperti “le teste più intelligenti e capaci” per studiare qualcosa di più basilare, “che riguarda le strutture e i meccanismi” di finanziamento della ricostruzione in cui si impegna col G7.

“Non possiamo dire quando questa guerra finirà. Ma finirà. E proprio pesando all’esperienza fatta nella nostra storia, sappiamo che la ricostruzione è sempre possibile e che non è mai troppo presto per iniziare ad occuparsene”. “Bisogna iniziare adesso”, per il cancelliere. Subito dopo la parola è passata a Zelensky, il quale ha affermato che “l’Ucraina per certi versi ha già meritato l’ingresso in Europa”, combattendo per la sua sicurezza.

“È bene che Europa e Ucraina si pensino insieme”, ha aggiunto, dopo aver citato proprio il Bundeskanzler, che ieri aveva detto: “Chi investirà in Ucraina deve sapere che investe in un futuro stato membro dell’Ue”. Al vertice è intervenuto anche il premier polacco, Matheusz Morawiecki, che ha insistito sulla necessità che i “russi siano chiamati a rispondere della guerra e a pagare le riparazioni”, sollecitando anche l’uso dei beni congelati agli oligarchi per la ricostruzione. “Una politica di appeasement con la Russia sarebbe una cattiva politica”, per il leader del Pis polacco, “chi si spende a favore porta al declino dell’Europa”.

