Internazionale Socialista, Sánchez candidato unico come leader

MADRID — Pedro Sánchez sarà il prossimo leader dell’Internazionale Socialista (IS): ad assicurarlo sono fonti del suo stesso partito in Spagna, visto che il premier del Paese iberico è stato l’unico a candidarsi per presiedere questa organizzazione politica internazionale e i termini per farlo sono scaduti la scorsa notte. Per la sua designazione ufficiale, aggiungono dal PSOE, bisognerà tuttavia attendere ancora un po’: l’occasione si materializzerà il prossimo 27 novembre. nel corso del congresso dell’IS che si terrà proprio a Madrid.

Già eletto due volte come segretario generale del Partito Socialista spagnolo, e premier del Paese dal 2018, Sánchez si appresta quindi ad assumere una nuova carica politica. Lo farà prendendo il posto dell’ex primo ministro greco Giōrgos Papandreou, in carica dal 2006.

Il presidente spagnolo aveva annunciato la propria volontà di candidarsi per presiedere l’IS lo scorso settembre, nel corso di un suo viaggio a New York per partecipare a un’assemblea generale delle Nazioni Unite. “Ho appena annunciato l’intenzione di candidarmi per guidare l’Internazionale Socialista”, scrisse su Twitter.

In quell’occasione, Sánchez sostenne che i social-democratici sono coloro che “hanno sempre scelto di avanzare, di conquistare nuovi diritti e libertà”, e che ora è il momento di “continuare a farlo, con rinnovata forza”.

“Più che mai oggi è importante una voce progressista”, dichiarò in una conferenza stampa, “che dia risposte multilaterali a sfide globali”. Il suo obiettivo, secondo quanto reso noto dal PSOE, è quello di “dare il via a un tempo nuovo” per questa organizzazione politica internazionale, che raggruppa 132 partiti politici, tra cui il Partito Socialista Italiano.

Sánchez ha fatto questo annuncio in un momento in cui sta scommettendo forte sulla cura delle relazioni internazionali per consolidare la propria posizione politica, in attesa di un intenso ciclo elettorale previsto in Spagna nel 2023 (regionali, comunali, politiche). In particolare, di recente è emersa una buona sintonia con altri leader europei della sfera social-democratica, come il cancelliere tedesco Olaf Scholz o il primo ministro portoghese Antonio Costa.

Redazione Madrid