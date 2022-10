Cabello: “sterzata” della Casa Bianca per “calcoli politici”

“La realtà che vivono oggi Juan Guaidó e l’opposizione che lo sostiene è stata provocata dagli Stati Uniti, dai suoi interventi arbitrari. Guaidó – ha detto in conferenza stampa – è un problema creato dagli Stati Uniti, non certo da noi. Hanno a che fare con un uomo che è stato un grande inetto, un grande ladro e truffatore. – ha commentato riferendosi a Guaidó -. E ora non sanno come sbarazzarsene”.

Quindi, riallacciandosi al tema dell’emigrazione venezuelana, un esodo senza precedenti in America Latina, ha commentato che l’ultimo provvedimento approvato dalla Casa Bianca ha l’obiettivo di frenare l’ingresso illegale dei cittadini espulsi in Messico.

– Ora offre loro di entrare negli Stati Uniti in aereo senza fare alcun documento – ha affermato -. Ma potranno farlo solo 24.000 persone… e unicamente se hanno uno sponsor. Perché la Casa Bianca non lo ha deciso prima? Era un loro piano. Anche Marco Rubio ha applaudito la decisione di Biden.

Diosdato ha negato, non poteva essere altrimenti, che siano perseguitati politici coloro che hanno lasciato il Venezuela per recarsi negli Stati Unit. E, ancor meno, a suo giudizio, lo sono i giornalisti. Nessun riferimento naturalmente ai tanti giornali costretti a chiudere per aver criticato il governo o delle stazioni radio a cui Conatel castiga con pesanti multe o con la sospensione delle trasmissioni a causa dei loro programmi “scomodi”. Diosdado ha commentato che, se chi è emigrato fosse un perseguitato politico, non avrebbe approfittato del “Plan Vuelta a la Patria” per tornare in Venezuela.