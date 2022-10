Western Australia: i vincitori del concorso per studenti e docenti di italiano (audio notizia)

Proclamati i vincitori del Concorso per studenti e docenti di italiano in Western Australia indetto dal Consolato d’Italia a Perth e il Gruppo di promozione della lingua italiana nello Stato australiano.

In quanto al concorso per docenti sono risultati vincitori Fernando Desiati, Francesca Candaten e Hiedi Rowe. Anche in quello per studenti, incentrato su cosa l’Italia rappresentasse per loro, sono stati premiati tre vincitori per ognuna delle due sezioni previste.

La premiazione dei vincitori si è tenuta durante la XXII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Per entrambi i concorsi il primo premio è stato un biglietto aereo andata e ritorno da Perth a Roma offerto dalla compagnia di bandiera australiana Qantas.