Concorso di cucina italiana del Consolato di Bahia Blanca (audio notizia)

Il Consolato d’Italia a Bahia Blanca, in Argentina, per la VII edizione della Settimana di Cucina nel Mondo, in programma dal 13 al 19 novembre ha indetto il concorso “Nonni e nipoti”: usi, costumi, abitudini e cucina italiana; amore tra diverse generazioni; italianità.

Le iscrizioni al concorso hanno preso il via lo scorso 18 ottobre e rimarranno aperte fino 31 di ottobre. Le persone interessate a partecipare devono presentare una coppia di cuochi di generazioni diverse, ma comunque all’interno dell’ambito familiare, ossia nonna/o e nipote, madre/padre e figlia/o, zia/o e nipote. Gli interessati ad iscriversi devono compilare un formulario online. La partecipazione è gratuita ma il numero dei partecipanti è limitato.

Le coppie selezionate dovranno realizzare la loro ricetta a casa, e saranno ripresi da Kevin Kalister. I video, pubblicati sulle pagine Instagram e Facebook del Consolato di Bahia Blanca, saranno sottoposti al giudizio del pubblico e le 5 coppie più votate parteciperanno alla fase finale dell’11 novembre.

Redazione Caracas