Tres conciertos ofrece El Sistema este fin en la magistral Simón Bolívar

CARACAS – La Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música dará inicio este 28 de octubre, a su calendario cultural con un concierto de la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar titulado “Building The Wall”que estará bajo la batuta del maestro Luis Rodrigues Aray. El espectáculo se dividirá con dos partes, la primera contará en la apertura con piezas como Welcome to the jungle, Livin’ on a prayer y Detroit rock city que constituyen el repertorio frecuente de la agrupación e incluye a bandas clásicas como Guns N’ Roses, Black Sabbath, Alan Parsons Project, AC/DC y Iron Maiden.

Mientras que la segunda etapa la agrupación que ha homenajeado a The Beatles, Rolling Stones, Dream Theater; Coldplay Sinfónico y Queen Sinfónico, hará un tributo a banda Pink Floyd, con un repertorio en el que no podrán faltar piezas como Another brick in the wall, Mother y Confortably Numb.

Los fanáticos podrán disfrutar de un viaje por los clásicos, antes y después del muro hecho por Pink Floyd y cantar las canciones más afamadas del rock and roll, todo esto bajo la dirección de Luis Rodrigues Aray.

Gala Turca

Como parte del intercambio cultural entre Turkiye y Venezuela, el día sábado 29 se llevará a cabo la Gala Lírica Turca con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, conducido por Abner Padrino y acompañado con las voces de las solistas Görkem Ezgi Yildirim, Tuğba Mankal y Ezgi Karakaya.

La gala que iniciará las 5:00 pm tendrá en su repertorio interpretación de los compositores Gioachino Rossini, Francesco Cilea, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Andrew Lloyd Webber, Charles Gounod, Kalman, Bizet, Strauss, Lehar, Offenbach, Velázquez y Deza; y además habrá un repertorio con las obras Romeo et Juliette; Carmen “Seguidilla”; Semiramide y de dos piezas del folclor turco.

Entre cuentos y sueños

El día domingo 30 a las 4:00 pm, la Orquesta Alma Llanera del Distrito Capital junto a su director artístico Edward Bogado, brindará un bello concierto con hermosas melodías del maestro Pablo Camacaro, titulado “Música, cuentos y sueños”, que rememorará destacas piezas de la música tradicional venezolana, a través de los sonidos de las arpas, mandolinas, mandolas, bandolas, cuatros, guitarras, contrabajos y maracas.

La venta de entradas se puede realizar a través de Goliiive o en las taquillas de la sede principal en Caracas del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en Quebrada Honda, Caracas.

Redacción Caracas