“Auto e moto d’epoca” spicca il volo! Destino: Bologna

Il 1984 segna la nascita a Padova di “Auto e moto d’epoca”, da questa data puntualmente presente ogni fine ottobre negli spazi espositivi cittadini. Caratterizzatosi da subito sia per la qualità di prodotti ed espositori, e sia per le innovative proposte, arriva ad occupare il primo o secondo posto a livello mondiale per eventi di questo tipo, anche grazie alle visionarie idee del patron Mario Carlo Baccaglini e dei suoi collaboratori.

Questa crescita, che continua anno dopo anno, ha fatto emergere così la necessità di trasferire “Auto e Moto d’epoca” in nuove strutture, spazi e servizi che permettano continuare ad affrontare con successo le non poco impegnative sfide future.

Si chiude così dopo 29 edizioni la fase padovana di un’impresa di successo. Chiusura che non potrà passare senza lasciare una profonda traccia per il naturale affetto al luogo di nascita e su tutti coloro che nel tempo hanno fatto e fanno parte di questa appassionante avventura che continua a Bologna.

Testo e foto di Walter Ponchia