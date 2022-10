Europa League: Abraham trascina la Roma, 2-1 all’HJK

ROMA. – La Roma vince col brivido e in Finlandia finisce 2-1 contro l’Helsinki: vola a pari punti con il Ludogorets, al secondo posto nel Girone C dell’Europa League e ritrova Abraham, ma solo il Var nel finale salva i giallorossi dal gol del pari di Browne, poi annullato. Buon profeta, invece, è stato Tiago Pinto nel pre-partita. “Sono certo che Tammy sarà il capocannoniere della squadra a fine stagione”, ha detto il gm e l’inglese deve averlo ascoltato, perché il gol che sblocca la partita è il suo.

E, nonostante Mourinho si debba dimenare tra assenze note, squalifiche e indisposizioni dell’ultimo minuto, come quella di Ibanez (stava male dalla mattina), la Roma prova a indirizzare la partita già nella prima frazione. La sorpresa, rispetto alla vigilia, però, si chiama Volpato. Il giovane attaccante prende il posto di Belotti e affianca Abraham.

La Roma ha bisogno di qualche minuto per adattarsi al campo sintetico e l’approccio non è dei migliori con l’Helsinki che appare più compatto e aggressivo dei giallorossi. La prima occasione arriva per i finlandesi con Hoskonen che impegna Rui Patricio, bravo a tenere il risultato sullo 0-0. Dal 20′, poi, è la Roma ad alzare i giri e a suonare la carica è Cristante che colpisce la traversa dopo gli sviluppi di un corner calciato da Pellegrini. Neanche 10′ e, con la stesso schema a tagliare sul primo palo, trova il gol dell’1-0, annullato poi al Var per una posizione di fuorigioco attivo di Volpato.

A tirar fuori i giallorossi dai guai sono comunque i calci piazzati perché, a 5′ dalla fine del primo tempo, è Pellegrini a mettere una punizione al bacio in area per il colpo di testa di Abraham che trova l’1-0, sbloccandosi dopo 8 partite senza reti. Per l’inglese è il terzo gol in stagione (tutti in trasferta) e il primo in Europa League. Al duplice fischio le squadre vanno dunque a riposo sull’1-0 per i giallorossi e con Mancini ammonito e diffidato, per questo salterà la partita tra sette giorni contro il Ludogorets.

Nella ripresa Koskela prova a svegliare la squadra togliendo Olusanya per Abubakari e ci riesce perché, come nel primo tempo, l’avvio dei giallorossi è passivo e, dopo 8′, arriva il pari di Hetemaj su imbucata di Lingman. La Roma ha bisogno dello schiaffo per reagire, ma il gol nel primo tempo ha dato fiducia ad Abraham che non trova la doppietta solo perché sulla conclusione di El Shaarawy l’ultimo tocco è di Hoskonen e non del nove di Mourinho.

La sostanza non cambia e la Roma fa 2-1. Un risultato che difende fino al triplice fischio, nonostante Boujellab provi a guastare la festa in un paio di occasioni. Ci riesce, invece, Browne che di controbalzo trova un gol incredibile da fuori area, ma la Var salva i giallorossi per una precedente manata di Abubakari su Cristante. Due a due annullato e Roma seconda a pari punti con il Ludogorets. Tra sette giorni la sfida all’Olimpico contro i bulgari e solo la vittoria può mandare i giallorossi ai Playoff per gli ottavi dell’Europa League.