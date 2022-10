Petro pide a Maduro reingresar a Venezuela al sistema DDHH

BOGOTÀ .- El presidente de Colombia Gustavo Petro instó al mandatario venezolano Nicolás Maduro a reingresar a Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos , del que se retiró hace una década.

“He invitado al presidente del país vecino (a) que reingrese su país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo Petro en un acto celebrado en Cúcuta, en la zona fronteriza con Venezuela.

“Yo le digo en solicitud respetuosa al vecino país fortalezcamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que no haya persecución política en América del Sur, para que la democracia se pueda profundizar, para que la libertad sea el sinónimo del cambio político”, expresó al clausurar los “Diálogos Regionales Vinculantes”.

La exhortación de Petro a Maduro fue reforzada por el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que también estuvo en el encuentro, quien señaló en su cuenta de Twitter: “Acompañamos el llamado que hoy, desde Cúcuta, hace el presidente Gustavo Petro a su homólogo Nicolás Maduro que reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y fortalecernos en América del Sur”.

En septiembre de 2012, el gobierno de Hugo Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que da la base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras acusarlas de estar “manipulada por Estados Unidos”.

Las denuncias fueron la antesala de la salida de Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se hizo efectiva en septiembre de 2013, seis meses después de la muerte de Chávez.

El sucesor de Chávez, Maduro, señaló entonces que la Corte IDH y la CIDH “degeneraron y se creen un poder supranacional” por investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en ese país.

Petro añadió que espera “respuesta a esta solicitud” y dio su respaldo al sistema poniendo su caso como ejemplo. En una sentencia del 8 de julio de 2020, la CorteIDH declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones a diversos derechos políticos de Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años.

“Le he dicho (a Maduro), yo soy presidente porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos me defendió, porque de lo contrario aquí el fascismo me hubiera quitado mis derechos políticos, me había ya inhabilitado por 15 años”, afirmó.

Para el año en el que el país fue retirado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela había recibido 15 condenas en la CorteIDH por ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares, destituciones irregulares de funcionarios y violaciones a la libertad de expresión. De estas, 13 tenían pendientes reparaciones a las víctimas. Y en fechas posteriores ha sumado más condenas en distintos casos, entre ellos, la muerte de cinco jóvenes en un incendio en un centro de detención en 2005.

Venezuela perdió el pasado 11 de octubre su puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(ONU) luego que una Misión Internacional Independiente de ese organismo “han encontrado pruebas de que Maduro y otros en su gobierno son responsables de crímenes contra la humanidad”, para reprimir la disidencia política.

Además, el Estado Venezolano enfrenta una investigación en la Corte Penal Internacional desde noviembre de 2021 por delitos de lesa humanidad, siendo el primer caso en América Latina.

El expediente se encuentra paralizado, en espera de una respuesta de los jueces a una solicitud de Venezuela de aplazar la averiguación, alegando que ya estaban investigando los crímenes.

Redacción Caracas