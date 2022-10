Calcio venezuelano: Metropolitanos-Monagas si affrontano per l’Estrella

CARACAS – Domenica, alle 20:30 circa, scopriremo chi si sederà sul trono che ha lasciato libero dal Deportivo Táchira: Metropolitanos o Monagas?. Per i viola sarebbe la prima volta, mentre per i “Guerreros del Guarapiche” la seconda. Il fischio d’inizio é fissato per le 18:30, sullo storico prato dello stadio Olimpico.

I Metropolitanos da qualche anno a questa parte sono diventati una delle corazzate della Liga Futve. Nella stagione regolare uno dei punti di forza della squadra allenata da José María Morr é stata la difesa: subendo appena 29 reti in 30 gare disputate, solo superati da Carabobo (22) e Zamora (24). Questa prestazione é frutto delle eccezionali prestazioni tra i pali dall’italo-venezuelano Giancarlo Schiavone ed il suo vice il veterano Tito Rojas.

Da segnalare anche l’ottimo lavoro svolto da campioni come gli italo-venezuelani Andrés Ferro e Chistian Larotonda. A loro si aggiungono pezzi da 90 come Lemimger Bolívar, Néstor Cova, Jean Franco Fuentes, Steven Pabón, Jefre Vargas e Reiner Rodriguez.

I “Violetas” non solo possono presentare un’ottima difesa, ma anche un attacco da sogno con 44 reti segnate nella stagione regolare, a pari merito di Zamora e solo superati dalla coppia Monagas-Deportivo La Guaira. Tra i giocatori che in più occasioni hanno intonato il grido di gol ci sono: lo storico Charlis Ortiz con 9, Robinson Flores con 7 il paraguaiano Walter Araujo con 5, Carlos Cermeño con 4, stessa cifra anche per l’italo-venezuelano Luis Annese.

Sull’altra sponda ci sarà il Monagas che quando si parla di difesa non scherza, con 33 reti al quarto posto in questa graduatoria: la formazione allenata da Jhonny Ferreira ha in porta un calciatore del calibro dell’argentino Nicolás Carpio.

Nello scacchiere di Ferreira erano sempre presenti calciatori come Ivan Anderson, Óscar González, Richard Peralta, Grenndy Perozo e l’italo-venezuelano Giovanni Dolguetta. Ma a supportare la difesa sempre erano pronti per entrare Ruben Ramirez, Víctor Rivero o David Zalzman.

Nel suo periplo verso la finale hanno svettato per i “Guerreros del Guarapiche” calciatori come Edgar Carrión, Cristian Martínez, David Martínez, l’argentino Lucas Mellado ed Andrés Romero.

L’attacco é stato il migliore del torneo con 46, primato in coabitazione con il Carabobo. Tante gioie sono arrivate grazie al fiuto di Aquiles Ocanto: 12 reti segnate nella stagione regolare, mentre Edanyilber Navas con 7 gol segnati e 8 assist forniti. Occhio ad Anthony Blondell, che é ritornato nell’ultima parte della stagione ed é sempre pericoloso.

Per il secondo anno di fila, il direttore di gara della finale scudetto sarà Jesús Valenzuela, assistito da Jorge Urrego e Tulio Moreno. Il quarto uomo sarà Juan Soto. Per Valenzuela, quella di domenica sarà la quarta esperienza come fischietto in una finale, il primo precedente risale al Torneo Adecuación 2015 quando si affrontarono lo Zamora di Francesco Stifano ed il Deportivo La Guaira di Leonardo González. Vinse la squadra allenata dal Mister di origine campana.

Lo show musicale sarà a carico della band venezuelana “Desorden Publico”, interpreti dell’inno che accompagna tutte le gare della Liga Futve. Per gli amanti del calcio ci sarà da divertirsi, l’appuntamento é fissato per domenica alle 18:30.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)