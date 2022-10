Arti marziali: il Parque Naciones Unidas ospiterà la ‘Liga Inmortal Génesis’

CARACAS – Le arti marziali miste, anche conosciute come MMA (Mixed Martial Arts), sbarcano in Venezuela, per la precisione nel Parque Naciones Unidas (PNU) in un evento in grande stile che ha per nome Liga Inmortal Génesis. La manifestazione sportiva, che prenderá il via alle 17:00, radunerà campioni nazionali ed internazionali delle MMA.

L’evento é vissuto con entusiasmo da chi segue questo sport ed ha il sapore di un riconoscimento per gli organizzatori della Liga Inmortal Génesis, frutto dell’impegno degli addetti ai lavori e dei team con atleti che si stanno facendo notare con i loro risultati in giro per il mondo.

Nella conferenza stampa che si é svolta nella capitale venezuelana gli organizzatori della Liga Inmortal Génesis hanno annunciato che saranno 12 i combattimenti della serata. Nell’evento parteciperanno campioni della UFC come i brasiliani Thiago Alves e Thiago Moisés. Ma l’incontro clou della giornata sarà quello dei peso medi tra il venezuelano Daniel “Mejicano” Rojas ed il colombiano Juan Camilo «La Parca» Ronderos.

Altra sfida di cartello sarà quella tra il venezuelano Luis «La Máquina» Aula red il messicano Alberto Sánchez nella categoría piuma. Nel menú di arti marziale anche l’incontro dei peso mosca tra il venezuelano Lucas Borregales ed il messicano Diego Silva. La Liga Inmortal Génesis ci regalerà anche l’incontro tra l’azteca Dreisde Bellorín ed il cafetero Juan Cardoso nei pesi leggeri.

Ci sarà spazio anche per le donne in questa serata con l’attesissima sfida tra Gabriela Sousa ed Edimar Carrasquero.

Gli altri protagonisti della serata saranno: Ronald Tubiñez che se la vedrá con Angelo Álvarez (semi pesado); Jesús Valor vs Christopher Botero (gallo); Richard Frías vs Erick Estaba (medi); Samuel Hernández e Manuel Azócar (semi pesado); Eduard Pereira ed Alexis Álvarez (piuma); Franklin Mérida e Luis Zavala (paja); Carlos Páez vs Alexander Graterol (leggeri);

Durante l’evento si esibirà la band venezuelana “Desorden Publico”. Per maggiori informazioni sull’evento visitare l’account Instagram @ligainmortalve.

(di Fioravante De Simone)