Prima uscita istituzionale del Presidente del Consiglio all’Altare della Patria

ROMA. – Pochi minuti, nessuna misura di sicurezza particolare, una cerimonia breve e sobria, accompagnata dalle note del Piave e del Silenzio suonate dalla banda dell’esercito. Ma comunque una visita da un forte valore simbolico. Giorgia Meloni, nella sua prima uscita istituzionale a pochi giorni dal giuramento del suo governo e da pochissimi dall’ottenimento della fiducia, ha scelto di rendere omaggio al sacello del Milite Ignoto, simbolo per eccellenza dei valori della Patria.

Il cerimoniale prevede che attualmente sia il Presidente della Repubblica a rendere omaggio al Milite Ignoto in tre diverse occasioni durante l’anno: l’anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista (25 aprile); la Festa della Repubblica (2 giugno), la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre).

Ma è prassi, anche se poco seguita, che anche i presidenti del Consiglio – subito dopo la fiducia delle Camere – salgano le scale del Vittoriano per deporre una corona d’alloro e per un breve raccoglimento in ricordo dei caduti e dei dispersi italiani nelle guerre.

“Oggi, all’Altare della Patria, per deporre una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Nazione”, ha scritto infatti subito dopo il suo rientro a Palazzo Chigi il premier Meloni sottolineando l’importanza di “un passato da onorare e da trasmettere alle nuove generazioni, giorno dopo giorno, per costruire insieme il futuro dell’Italia”.

Meloni è stata accolta dal Generale di corpo d’armata Rosario Castellano comandante del comando militare della Capitale e dal Consigliere militare di Palazzo Chigi generale di corpo d’armata Luigi Francesco De Leverano. Al suo arrivo applausi e un coro “Giorgia-Giorgia” è salito da un gruppo di sostenitori. Il tutto sotto gli occhi del picchetto interforze formato da Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza che le ha reso gli onori militari.