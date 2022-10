Alta Velocità, dal 25 novembre Madrid-Barcellona con i Frecciarossa di Iryo

MADRID – Gli effetti della liberalizzazione delle ferrovie in Europa cominciano a manifestarsi con forza anche in terra iberica. Infatti, dal 25 novembre, sulla tratta Madrid-Barcellona, correranno anche i treni Frecciarossa di Iryo. Faranno concorrenza, in prezzo e soprattutto qualità, a quelli dell’azienda spagnola Renfe e a quelli di Ouigo, filiale della statale francese SNCF che opera in Spagna dalla primavera del 2021 sulle tratte che uniscono Madrid a Barcelona, Zaragoza, Taragona e, più di recente, Valencia.

Iryo è il “brand” dei servizi di alta velocità dell’operatore ferroviario Intermodalidad de Levante S.A. (Ilsa), consorzio nato dall’alleanza tra Air Nostrum, compagnia aerea regionale spagnola, e Trenitalia, l’azienda partecipata 100 per cento da Ferrovie dello Stato leader nella gestione del trasporto ferroviario passeggeri.

Sono circa 40 milioni gli spagnoli che ogni anno si muovono usando la rete ferroviaria iberica. La prima tratta di alta velocità, Madrid-Siviglia, fu inaugurata trent’anni fa. Fu, allora, la maggiore opera di ingegneria ferroviaria realizzata nel Paese. E rappresentò l’inizio del consolidamento dell’alta velocità come trasporto del futuro. I 470 Km di linea ferroviaria che unì Madrid-Siviglia si sono moltiplicati negli anni grazie ad un investimento complessivo di oltre 60 miliardi di euro. Il programma di sviluppo della rete ferroviaria destinata all’alta velocità prevede, oggi, investimenti per oltre 12 miliardi di euro. La costruzione nel 1992 della prima tratta dell’alta velocità impulsò un’importante evoluzione del trasporto ferroviario, impose un nuovo concetto del trasporto passeggeri, e provocò un cambiamento quasi epocale nell’ambito tecnologico. In effetti, implicò l’introduzione della fibra ottica per le comunicazioni, la “gestione intelligente e integrata” dei sistemi di controllo del traffico e un’attenzione particolare verso l’ecosistema. Oggi i 12 treni quotidiani dell’alta velocità che circolavano sulla tratta Madrid-Siviglia si sono moltiplicati. Sono quasi 400 e permettono di raggiungere, tra l’altro, Malaga e Granada, Alicante e Barcellona, Santiago de Compostela e Vigo.

Dopo il processo di omologazione per i suoi treni ETR1000, il consorzio italo-iberico inizierà il progressivo dispiegamento della propria flotta, l’unica in Spagna con nuovi treni. Per il momento l’obiettivo di Iryo, che ha già investito circa un miliardo di euro per l’acquisto dei primi treni, è quello di conquistare il 30 per cento del mercato ferroviario ad alta velocità. Dopo l’inizio delle operazioni tra Madrid-Barcelona, il 16 dicembre darà il via alle operazioni sulla tratta che unirà Madrid a Valencia e a Cuenca. Per il prossimo anno, Ilsa prevede collegamenti anche con Malaga, Antequera, e Cordoba. A giugno, se non ci sono imprevisti, Frecciarossa raggiungerà Alicante e Albacete.

La flotta di Iryo è costituita da treni ETR 1000. È questo il nome commerciale dei treni di alta velocità prodotto del progetto V300Zefiro. L’ETR1000 è il treno più potente mai costruito in Italia. Può raggiungere i 400 Km l’ora anche se è previsto una velocità massima di 360 km l’ora per quelli di servizio commerciale.

La presenza di un terzo operatore nel mercato dell’alta velocità, stando agli esperti, contribuirà a una riduzione dei prezzi dei biglietti e, contemporaneamente, ad un alto “standard” nei servizi.

Redazione Madrid