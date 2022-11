Metropolitanos nella storia! Per la prima volta campione della Liga Futve

CARACAS – Batticuore, trepidazione, farfalle nello stomaco, ricordiamo tutte le sensazioni uniche provate quando abbiamo vissuto per la prima volta quell’incredibile esperienza che è il primo vero amore, la prima volta allo stadio o la prima volta in bici. Sono momenti che tutti noi abbiamo vissuto nella nostra vita e rimangono indelebili nel nostro cuore. Ed è proprio per questo che il detto “la prima volta non si scorda mai” è diventato così popolare.

Metropolitanos si é aggiudicato per la prima vola la “Estrella” (lo scudetto) nella Liga Futve dopo aver battuto per 4-3 il Monagas ai calci di rigore. I 90 minuti regolamentari si erano chiusi sullo 0-0, mentre ai supplementari il risultato é stato di 1-1: vantaggio orientale di Edanyilber Navas (91’), pareggio dei padroni di casa con il guizzo di Charlis Ortiz (100’). Come piccola curiosità, “El tigre” può vantarsi di essere andato a segno nelle ultime due finali disputate: nel 2020 nella vittoria 2-0 del Deportivo La Guaira contro il Deportivo Táchira e quest’ultima del 2022. In entrambi i casi la sua squadra ha vinto per la prima volta la estrella.

Nella definizione dal dischetto ai “Guerreros del Guarapiche” sono stati fatali gli errori di Franklin González e David Zalman, mentre per i “Viola” ha sbagliato il suo tiro l’uruguaiano Facundo Moreira. Il rigore decisivo é stato segnato da Carlos Cermeño mandando in delirio i tifosi che hanno riempito lo stadio Olimpico della UCV.

Nella squadra campione della Liga Futve ci sono diversi italo-venezuelani: Luis Annese, Andrés Ferro, Christian Larotonda e Giancarlo Schiavone. Senza dimenticarci del presidente Juan Carlos Ferro.

La squadra allenata da José María Morr sarà una delle formazioni che rappresenterà il Paese nella fase a gironi della Coppa Libertadores 2023, la lista la completeranno Monagas (fase a gironi), Carabobo (2ª fase), Zamora (1ª fase).

Mentre alla prima fase della Coppa Sudamericana parteciperanno: Academia Puerto Cabello, Caracas, Deportivo Táchira ed Estudiantes de Mérida.

Oggi possiamo dire che Metropolitanos ed i suoi tifosi non dimenticheranno mai il 30 ottobre 2022: giorno in cui per la prima volta nella sua storia (10 anni di vita) hanno cucito quella “estrella” dorata sulle loro maglie viola. Quel momento, quell’istante in cui hanno alzato al cielo capitolino la coppa di campione lo ricorderanno sempre come la prima volta.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)