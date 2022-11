Governo: 32 sottosegretari e 8 viceministri, ecco la squadra

ROMA. – Sono 31 i sottosegretari nominati oggi dal Consiglio dei Ministri. Ai quali si aggiunge quello alla presidenza, Alfredo Matovano, entrato in carica la settimana scorsa. A questi andranno ad aggiungersi otto viceministri, già individuati, che saranno nominati nel prossimo Cdm atteso per venerdì 4 novembre. Due giorni prima, invece, è previsto il giuramento dei sottosegretari. Ecco il prospetto di tutti i 39 incarichi, ministero per ministero:

ESTERI: Giorgio Silli, in quota Noi Moderati nella componente vicina a Toti; Maria Tripodi, già deputata di Forza Italia; Edmondo Cirielli, già questore della Camera di Fratelli d’Italia (viceministro).

INTERNI: Emanuele Prisco, alla seconda legislatura con Fratelli d’Italia; Wanda Ferro di FdI, già segretaria della commissione parlamentare antimafia; Nicola Molteni della Lega, che ha già svolto questo incarico.

GIUSTIZIA: Andrea Delmastro Delle Vedove di FdI; Andrea Ostellari senatore della Lega; Francesco Paolo Sisto di Forza Italia (viceministro) che ha già svolto questo incarico da sottosegretario.

DIFESA: Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia; Matteo Perego di Cremnago di Forza Italia.

ECONOMIA: Lucia Albano di FdI; Federico Freni della Lega, che ha già svolto questo ruolo; Sandra Savino, ex deputata non rieletta di Forza Italia; Maurizio Leo, responsabile economico di FdI (viceministro).

MISE: Fausta Bergamotto, funzionaria della presidenza del Consiglio in quota Fratelli d’Italia; Massimo Bitonci della Lega, che nel Conte 1 aveva svolto il sottosegretario al Mef; Valentino Valentini di FI (viceministro).

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA: Claudio Barbaro, senatore di FdI; Vanni Gava della Lega (viceministra) che è già stata sottosegretaria alla transizione ecologica.

AGRICOLTURA E SOVRANITA’ ALIMENTARE: Patrizio La Pietra di FdI; Luigi D’Eramo della Lega.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia; Galeazzo Bignami, deputato di FdI (viceministro) e Edoardo Rixi della Lega (viceministro) che ha già svolto il ruolo di sottosegretario al Mit.

LAVORO: Claudio Durigon della Lega, che è già stato sottosegretario al Mef; Maria Teresa Bellucci, responsabile del dipartimento dipendenze e terzo settore di FdI (viceministra).

ISTRUZIONE E MERITO: Paola Frassinetti, parlamentare di FdI.

UNIVERSITA’ E RICERCA: Augusta Montaruli, deputata di FdI.

CULTURA: Gianmarco Mazzi, deputato di FdI; Lucia Borgonzoni della Lega; Vittorio Sgarbi (“Rinascimento” e candidato alle ultime politiche come indipendente con Noi Moderati). Questi ultimi due in passato hanno già svolto questo incarico.

SALUTE: Marcello Gemmato, farmacista e responsabile sanità di FdI.

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Giuseppina Castiello della Lega, già sottosegretaria al ministero del Sud nel Conte 1; Matilde Siracusano, parlamentare di Forza Italia.

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: Alessio Butti, parlamentare di Fratelli d’Italia (con delega all’Innovazione); Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di Fratelli d’Italia (Attuazione del programma); Alberto Barachini, già presidente della Commissione di Vigilanza Rai di Forza Italia (Editoria); Alessandro Morelli della Lega (Cipe), che è già stato viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

(di Paola Lo Mele/ANSA)