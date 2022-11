Sánchez parla con Lula, ‘insieme contro povertà e cambiamenti climatici’

MADRID — “Insieme nella lotta alla povertà, alla fame e ai cambiamenti climatici”. È questo uno dei primi auspici espressi dal premier spagnolo, Pedro Sánchez, al vincitore delle elezioni presidenziali in Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, pronto a un terzo mandato nel Paese sudamericano. Occasione di confronto tra i due leader arrivata nel corso di una conversazione telefonica, dopo che già ieri sera Sánchez si era congratulato con Lula. “Il Brasile ha deciso di puntare su progresso e speranza”, aveva scritto il premier su Twitter.

Sánchez è stato rapido nel prendere posizione pubblicamente dal lato di Lula, riconoscendo il risultato di un ballottaggio conclusosi con un ristretto margine di vantaggio rispetto all’avversario, il presidente brasiliano uscente Jair Bolsonaro. Un gesto politico compiuto anche da diversi altri leader internazionali, come Emmanuel Macron (Francia) o Joe Biden (Stati Uniti).

Con il ritorno al potere di Lula, Sánchez trova un alleato di primo piano potenziale in più nel continente americano. “La vittoria di Lula rappresenta l’inizio di una nuova fase politica in Brasile guidata dalla giustizia sociale, dall’uguaglianza e dalla lotta ai cambiamenti climatici, valori condivisi dal governo spagnolo”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri.

“La Spagna continuerà a promuovere la sua associazione strategica bilaterale con il Brasile”, aggiunge la nota, “allo stesso modo, lavoreremo per il coordinamento nella sfera multilaterale e iberoamericana”.

Nel caso della designazione come premier di Giorgia Meloni in Italia, poco più di una settimana fa, la reazione pubblica di Sánchez era stata ben più fredda rispetto a quella per la vittoria di Lula in Brasile: il presidente spagnolo, stando a quanto risulta a La Voce d’Italia, ha infatti preferito inviare le proprie congratulazioni in privato.

Redazione Madrid