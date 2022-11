A Berlino incontro di Artemisia e Comites (audio notizia)

Con il patrocinio del Comites di Berlino l’associazione Artemisia ha organizzato per il 9 novembre l’incontro “La riabilitazione medica per bambini e adolescenti con malattie croniche”, relatrice sarà Tiziana Ederli, mediatrice del progetto “MiMi-Reha Kids”.

La riabilitazione medica è uno dei pilastri centrali dell’assistenza sanitaria in Germania e offre a bambini e adolescenti con malattie croniche un sostegno mirato per migliorare la loro salute fisica e mentale e per consentire loro di partecipare alla vita sociale in modo adeguato allo sviluppo.

Il progetto “MiMi-Reha Kids” è nato per abbattere le barriere di accesso a questi benefici: nel corso dell’evento verrà presentata l’offerta della riabilitazione medica per bambini ed adolescenti, le sue modalità e i requisiti per accedervi.

Per maggiori informazioni sull’incontro contattare l’associazione Artemisia attraverso l’indirizzo di posta elettronica info@artemisiaprojekt.de

Redazione Madrid