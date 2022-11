Ministero delle Finanze, cala il déficit

MADRID – Il bilancio dello Stato è pur sempre negativo. Ma, al contrario di quanto sostengono i partiti dell’Opposizione – leggasi Partito Popolare, Ciudadanos e Vox -, il disavanzo è calato. Lo ha fatto del 72,2 per cento per attestarsi attorno al 1,24 per cento del Prodotto Interno Lordo. È questo, almeno, quanto afferma il Ministero delle Finanze e della Funzione Pubblica. Secondo i dati diffusi dal Ministero, anche il deficit dell’Amministrazione Centrale nel suo insieme, sommando cioè quello delle Comunità Autonome (esclusi gli aiuti finanziari) e dei fondi della Previdenza Sociale, avrebbero subito una riduzione. Del 57,8 per cento, ad essere esatti, per collocarsi attorno all’1,95 per cento.

Così, stando ai dati resi pubblici dal Ministero delle Finanze e della Funzione Pubblica, il deficit seguirebbe la sua parabola discendente iniziata nel 2021. Fonti del Ministero considerano che la riduzione del deficit è conseguenza della riattivazione economica e della creazione di nuovi posti di lavoro.

Il deficit dello Stato, che a settembre del 2021 era del 4,85 per cento, si sarebbe ridotto di oltre 3 punti fermandosi a 16mila 269 milioni di euro, a conseguenza di un incremento del 27 per cento dei proventi non finanziari rispetto al comportamento delle spese. Queste sarebbero diminuite leggermente ad un ritmo dello 0,4 per cento.

Il disavanzo congiunto delle Amministrazioni avrebbe subito una riduzione dell’1,95 per cento del Prodotto Interno Lordo, pari a 25mila 490 milioni euro. Il deficit dell’Amministrazione Centrale si calcolerebbe attorno ai 21mila 154 milioni a fine agosto di quest’anno. Cioè l’1.61 per cento del Prodotto. Quella delle amministrazioni regionali, invece, attorno ai 3mila 983 milioni, pari allo 0.30 per cento del Prodotto.

Il disavanzo dei Fondi di Previdenza avrebbe subito un calo del 94,2 per cento per attestarsi attorno ai 353 milioni. È, questa, una cifra assai lontana dal deficit di 6mila 111 milioni registrati nello stesso periodo del 2021. Oggi, il deficit della Sicurezza Sociale, calcolato in percentuali del PIL, sarebbe dello 0,03 per cento. Un anno fa, era stato dello 0,51 per cento. Tale riduzione sarebbe il risultato della crescita del 3,4 per cento dei ricavi, soprattutto per l’ottimo “trend” dei contributi cresciuti del 5,6 per cento, a fronte della riduzione dello 0,9 per cento della spesa.

Anche il Sistema di Previdenza Sociale nel suo complesso ha registrato una riduzione del disavanzo ad agosto, per attestarsi attorno ai mille 863 milioni. È una calo del 61,5 per cento, se si compara con quello registrato nei primi otto mesi del 2021. Dal canto suo, il numero degli iscritti continua ad aumentare nel 2022. La spesa, invece, si attesta a 120mila 17 milioni. E, in gran parte, corrisponde al volume delle pensioni.

