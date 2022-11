Silencio de Bolsonaro alimenta protestas de camioneros

BRASILIA. – Más de 24 horas después de que las autoridades electorales declararan a Luiz Inácio Lula da Silva ganador de las elecciones presidenciales en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro seguía sin pronunciarse sobre los resultados comiciales, mientras camioneros y seguidores incrementaron las protestas con cierres de carreteras en todo el país. La Policía Federal de Carreteras confirmó que desde que se conoció la victoria en la segunda vuelta del expresidente Lula, han bloqueado al menos 70 puntos en carreteras de todo el país. Incluyendo el acceso al aeropuerto Sao Paulo- Guarulhos, el principal de todo el país.

Las autoridades han comenzado a tomar acciones, luego de que las protestas de los transportistas interrumpieran el tránsito durante más de 12 horas en algunas zonas del país. El juez y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Alexandre de Moras, ordenó al gobierno que adopte inmediatamente “todas las medidas necesarias y suficientes” para despejar las carreteras ocupadas por los bolsonaristas que protestan por el resultado electoral.

De Moraes dejó en claro que si a partir de la medianoche de este martes los camioneros no cumplían sus instrucciones entonces serán multados con 100.000 reales por hora (US$ 19.305). El juez también ordenó la detención en flagrante del director general de la PRF (Policía Federal de Carreteras), Silvinei Vasques, por el delito de desobediencia tras asegurar que hubo “omisión e inercia” por parte de la PRF en cumplir la orden y amenazó con imponerle también una multa de 100.000 reales y con destituirlo en caso de que no cumpla su orden.

Algunos bloqueos fueron levantados, pero la Policía Federal de Carreteras no tiene un cuadro global de la situación vial. En un comunicado, la Policía indicó que los estados que han registrado este problema son Río de Janeiro, Minas Gerais, Sao Paulo, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Pará, Goiás y el Distrito Federal de Brasilia. Vídeos que circulan en redes sociales, muestran a camioneros bloqueando las carreteras con sus vehículos o con neumáticos en llamas. Algunos protestaban contra “el fraude” y otros incluso pedían una “intervención” de las Fuerzas Armadas a favor de Bolsonaro.

Lula fue declarado ganador de elecciones del domingo con el 50,9 % de los votos, frente al 49,1 % de Bolsonaro, quien ha evitado comparecer en público o en las redes sociales.

Este lunes, el senador e hijo mayor del mandatario Flavio Bolsonaro envió un mensaje en Twitter, agradeciendo el apoyo de los votantes y llamando a “levantar cabeza”. “¡Gracias a todos los que nos ayudaron a rescatar el patriotismo, que oraron, oraron, salieron a las calles, dieron su sudor por el país que está trabajando y le dieron a Bolsonaro el voto más grande de su vida! ¡Levantemos la cabeza y no renunciemos a nuestro Brasil! ¡Dios está a cargo!”, escribió.

El inquietante silencio de Bolsonaro arroja sombras sobre la transición de mando, cuya posición determinará el rumbo de las protestas, según han manifestado claramente varios transportistas.

Redacción Caracas