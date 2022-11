Alta tensione in Parlamento, la polemica sul rinnovo del CSM sbarca alla Camera dei Deputati

MADRID – Dai mass-media alla Camera dei Deputati. La polemica suscitata dal mancato accordo per il rinnovo del Consiglio Generale della Magistratura domani sbarcherà probabilmente alla Camera. A dir la verità, in agenda non sono previste domande sull’argomento. Ma è poco probabile che il presidente del Governo, Pedro Sánchez, o la portavoce del Partito Popolare, Cuca Gamarra, non colgano l’occasione per farvi riferimento, diretto o indiretto.