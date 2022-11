Active Sundays: mantenersi in forma con il Comites di Oslo (audio notizia)

Grazie alla collaborazione del Comites di Oslo è partito nei giorni scorsi ‘“Active Sundays”, l’iniziativa di Patrizia Passarelli e Paola Fulci con l’obiettivo di diventare “un luogo di incontro domenicale per avvicinarsi allo Yoga e al Pilates, e per combattere la sedentarietà e l’isolamento dei mesi invernali. L’attività è indicata per donne e uomini di tutte le età”.

La mattinata, infatti, prevede momenti di pausa/relax in cui socializzare, scambiare riflessioni e, poi, praticare Yoga Slow Flow e Mat Pilates.

“Active Sundays” prosegue nelle domeniche 13 novembre, 27 novembre e 11 dicembre.

Per partecipare è necessaria la prenotazione Vipps al 95011936.

Redazione Madrid