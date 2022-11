Biden plantea subir impuestos a petroleras si no bajan precios

WHASHINGTON. – El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, evalúa imponer un impuesto especial a las ganancias de petroleras si no aumentan la producción para que bajen los precios al público. El mandatario acusó a las empresas de gas y petróleo de contar con una “ganancia inesperada de la guerra (en Ucrania)”, con lo que están recompensando a sus accionistas. “Es hora de que estas empresas dejen de especular con la guerra”, reclamó.

“Los beneficios récord de las compañías petroleras no se deben a que estén haciendo algo nuevo o innovador. Sus beneficios son una ganancia inesperada de la guerra. La ganancia inesperada del brutal conflicto que está asolando Ucrania y perjudicando a decenas de millones de personas en todo el mundo. […] En lugar de aumentar sus inversiones en Estados Unidos o de dar un respiro a los consumidores estadounidenses, sus beneficios excesivos están volviendo a sus accionistas y están recomprando sus acciones, por lo que los sueldos de los ejecutivos se van a disparar. Ya es suficiente”, subrayó.

“La industria petrolera no ha cumplido con su responsabilidad de invertir en EE.UU. y apoyar al pueblo estadounidense. Si no lo hacen tendrán que pagar un impuesto más elevado sobre su exceso de beneficios y enfrentarse a otras restricciones”, aseguró el mandatario en un discurso desde la Casa Blanca.

Los comentarios se producen luego de que los gigantes del sector publicaran ganancias récord gracias a un incremento de los precios del crudo que se disparó tras la invasión rusa de Ucrania. Las seis grandes -ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips y TotalEnergy- han anunciado beneficios por 100.000 millones en el último semestre, más que en todo el año pasado, según publicó Boomberg.

Biden dijo que al no aumentar su capacidad de refino o inversión, los beneficios no se deben a ninguna innovación, sino a la coyuntura trágica de la guerra. “Soy capitalista, no tengo problema con que las compañías tengan un beneficio justo por su inversión e innovación, pero eso no es ni de le lejos lo que está ocurriendo”, aseguró.

