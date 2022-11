Abierta votación del público para concurso “Come, Scusa? Non ti followo”

CARACAS – Desde el martes 1º de noviembre hasta el viernes 4 de noviembre, el público podrá elegir el tema ganador del concurso “Come, Scusa? Non ti followo”, que se organizó como parte de la XXII Settimana della lingua italiana nel mondo en venezuela. La primera edición del concurso de creación musical para jóvenes de 14 a 25 años de edad, busca premiar las composiciones musicales inéditas presentadas a través de un video, que combine dos o más idiomas, uno de ellos italiano. Para votar el público debe visitar el sitio www.slim.com.ve donde están disponibles las 21 obras que cumplieron las bases del certamen y ahí escoger la pieza o video favoritos.

Entre los postulados hay melodías de diferentes géneros musicales presentado en individual o por equipo, y los vencedores serán anunciados el próximo domingo 6 de noviembre de 2022, durante un evento que tendrá lugar en el Centro Italiano Venezolano, de Caracas.

Los ganadores obtendrán como premios en primer lugar US$ 1.500, el segundo puesto US$ 1.000 y la tercera posición US$ 600.

Vale recordar que esta iniciativa que nació en Venezuela, busca mostrar cómo las formas de expresión de los jóvenes contribuyen a la evolución de la lengua italiana, abriendo una oportunidad de expresión artística para la juventud. El nombre de esta competencia se tomó del lema del evento mundial de este año, en cuyo slogan se conjuga con ironía la renovación del lenguaje por el ímpetu de la juventud, los modismos y a la influencia de las redes sociales.

Música para premiar la música

Durante la premiación del concurso “Come, Scusa? Non ti followo”, se llevará a cabo un espectáculo musical a cargo de PerilloRoig-Producciones con la participación de cinco reconocidos cantantes: Katherine Coll, Andy Perillo, Ángel Faria, Diego Puentes y la extraordinaria Deborah Briceño, quien interpretará el tema creado por el compositor Ángel Fernández, especialmente para la competencia musical.

Este evento en Venezuela fue promovido por la Embajada de Italia en Venezuela, el Consulado General de Italia en Caracas, el Consulado de Italia en Maracaibo y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, bajo el patronato de la Presidencia de la República Italiana y el Ministerio de Relaciones Exteriores y para la Cooperación Internacional de Italia, en colaboración con el COMITES, el CGIE, la Cámara de Comercio Venezolano-Italiana (Cavenit), la Società Dante Alighieri y la participación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Redacción Caracas