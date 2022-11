Baseball: Luis Arráez e José Atuve vincono il Premio Luis Aparicio

CARACAS – Luis Arráez (Minnesota Twins) e José Altuve (Houston Astros) si sono aggiudicati il “Premio Luis Aparicio” stagione 2022. Questo riconoscimento premia i migliori “peloteros” venezuelani nella Major League Baseball.

La notizia é stata pubblicata nell’account Instagram del “Luis Aparicio” specificando che i due giocatori hanno conquistato 472 punti a testa.

L’utility dei Twins ha avuto un’ottima prestazione in questa stagione 2022 vincendo il titolo come miglior battitore dell’American League e per un pelo non ha vinto la tripla corona.

Dal canto suo Altuve ha saputo imporsi con la mazza mandando sempre a punti i suoi compagni durante tutta la stagione. Attualmente é uno dei perni degli Astros nelle World Series nella quale stanno affrontando i Philadelphia Phillies.

Questa é la seconda volta che due peloteros vincono il premio nella stessa stagione. Il primo precedente risale alla stagione 2018, con Ronald Acuña e Jesús Aguilar.

Tra i vincitori del “Premio Luis Aparicio” ci sono campioni come Miguel Cabrera con 5, José Altuve con 4, Johan Santana e Ronald Acuña con 2. A quota 1 ci sono: Magglio Ordoñez, Felix Hernandez, Carlos Gonzalez, Jesús Aguilar, Salvador Pérez, Carlos Suarez e Luis Arraez.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)