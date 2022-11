Telefono a scuola, divieti e regole per 6 studenti su 10

ROMA, 02 NOV – Se 6 alunni su 10 hanno indicazioni e divieti ufficiali sull’uso dello smartphone a scuola, per altri 3 su 10 i buoni comportamenti da adottare sono solo raccomandati. Ai restanti 1 su 10 non viene fornito alcun tipo di indicazione implicita o esplicita. E’ quanto emerge da un sondaggio effettuato da Skuola.net su un campione di 3.000 studenti di scuole medie e superiori. I regolamenti non vanno di pari passo con la loro attuazione: appena 1 su 7 riporta che nella propria classe tutti gli studenti si attengono al codice voluto dalla scuola. Le sanzioni per chi infrange le regole non sono severe: il 34% generalmente subisce un rimprovero, mentre per il 36% c’è una nota scritta o il coinvolgimento dei genitori. Solo il 30% rischia il sequestro dello smartphone. Le norme sono di diverso genere: il 15% deve tenere spento il telefono all’interno di scuola, per tutta la mattina, mentre il 12% lo deve consegnare all’ingresso. Il 51% può usarlo solo al di fuori delle lezioni, a cui si aggiunge un 22% che può impiegarlo anche durante l’attività didattica, ma solo se richiesto dagli insegnanti. i ragazzi, in generale, non sono contrari a prescindere a un codice di comportamento: la maggior parte (64%) si dice a favore. Tra loro, però, la stragrande maggioranza – circa 8 su 10 – chiedono che non si esageri. Un buon 30%, invece, anziché introdurre divieti lavorerebbe sull’educazione all’uso dei dispositivi. Appena il 6% vede qualsiasi regola come un’intromissione eccessiva nella propria vita. (ANSA).