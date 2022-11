Il ministro degli Esteri spagnolo consegna 30 ambulanze in Ucraina (audio notizia)

Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha garantito l’impegno della Spagna nella ricostruzione delle infrastrutture ucraine dopo una visita alla città di Makariv, pesantemente colpita dai bombardamenti.

Il ministro spagnolo a Makariv ha conosciuto “una città martirizzata dai bombardamenti per più di un mese, in cui l’asilo e l’ospedale sono stati completamente distrutti. Ma mi ha reso molto felice sapere che alcuni bambini di quell’asilo sono stati assistiti in Spagna e ora sono tornati felicemente a casa”.

Albares, giunto poi a Kiev in visita ufficiale, ha riaffermato il sostegno della Spagna all’Ucraina in campo “politico, diplomatico e umanitario”, nonché l’aiuto con forniture militari e medicinali, comprese le 30 ambulanze che ha consegnato alle autorità.