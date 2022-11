Dieci anni dopo la tragedia dell’Arena di Madrid (audio notizia)

Sono trascorsi dieci anni dalla tragedia dell’Arena di Madrid, una fuga precipitosa nella notte di Halloween che causò la morte di cinque ragazze e la gente si domanda se la sicurezza degli eventi sia migliorata. La risposta è sì, ma non abbastanza, perché ci sono ancora lacune normative, crepe che continuano a metterle a rischio.

Dopo la tragedia, molti eventi furono cancellati e alcuni locali chiusero e non hanno riaperto. In generale, l’Arena di Madrid ha generato una sensibilità che ha portato a maggiori controlli. Però gli esperti di sicurezza vedono adesso un maggiore allentamento delle misure, in un momento in cui le persone vogliono anche fare festa dopo le restrizioni della pandemia.

Il decimo anniversario dell’Arena di Madrid coincide proprio con un’altra tragedia, quella avvenuta questo fine settimana a Seoul quando migliaia di persone stavano festeggiando Halloween e centinaia di loro sono rimaste intrappolate in uno stretto vicolo. Il risultato è stato di 153 morti e 133 feriti.