Settimana della Lingua italiana nel mondo, da Palermo a Perth e Melbourne (audio notizia)

L’Ambasciata d’Italia di Canberra, il Consolato di Perth e l’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, in occasione della XXII edizione della Settimana della Lingua italiana nel mondo, hanno invitato Luisa Amenta, docente di Linguistica Italiana nell’Università degli Studi di Palermo, a partecipare a due eventi dedicati agli insegnanti di italiano a Melbourne e a Perth.

La professoressa Amenta riferisce che “gli eventi sono stati l’occasione per discutere dei temi dell’innovazione didattica, applicata alle diverse tipologie di studenti con differenti background, insieme a colleghi che si trovano a operare in una realtà in cui forte è stata l’emigrazione italiana. In occasione della visita sono state poste le basi per accordi e collaborazioni future tra il nostro Ateneo e la Western Australia University”.