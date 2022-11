Biden agli americani: “Democrazia a rischio, va preservata”

NEW YORK. – Joe Biden punta il dito contro Donald Trump che “ha abusato il suo potere” e chiede agli americani di votare per “preservare” un democrazia sempre più sotto attacco. A sei giorni dalle elezioni di metà mandato, il presidente americano si rivolge direttamente agli elettori e lo fa simbolicamente a pochi passi dal Campidoglio, simbolo della democrazia ma anche dell’attacco del 6 gennaio.

Parlando di un “momento di svolta” per l’America, Biden ribadisce che “non c’è posto per la violenza politica in America. Alle elezioni c’è in gioco la democrazia”: il voto delle midterm deciderà se “preservala o metterla a rischio”. La democrazia americana – spiega senza mai nominare Trump per nome – è sotto attacco perché l’ex presidente sconfitto ha rifiutato di accettare i risultati delle elezioni del 2020. Ha rifiutato di accettare la volontà del popolo. Ha rifiutato di accettare il fatto che ha perso”.

L’ex presidente “ha abusato il suo potere e ha messo la lealtà a se stesso al di sopra della lealtà alla costituzione. Ha fatto della Big Lie un articolo di fede del partito repubblicano Maga”. La ‘Big Lie’ cavalcata da Trump sulle elezioni rubate e le altre sue bugie “hanno alimentato un pericoloso aumento della violenza politica e dell’intimidazione degli elettori negli ultimi due anni”.

Il presidente quindi osserva come molti candidati soprattutto fra gli ultra-Maga – che sono una minoranza anche nel partito repubblicano ma si fanno sentire – “non si sono impegnati ad accettare il risultato del voto. Questa è la strada per il caos in America. Non si può amare il proprio paese solo quando di vince. In un anno normale non ci troveremmo a chiederci se il nostro voto preserverà o metterà a rischio la democrazia. Ma quest’anno lo facciamo”.

“Mi piacerebbe poter dire che l’assalto alla democrazia è finito il 6 gennaio, ma non posso farlo”, aggiunge il presidente citando l’aggressione a Paul Pelosi, il marito della Speaker della Camera Nancy Pelosi. “Cercava Nancy Pelosi, diceva dov’è Nancy, dov’è Nancy, le stesse parole usate durante l’assalto al Congresso”.