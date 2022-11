A Rio de Janeiro il lancio del libro “Italianos detrás da Câmera” in Brasile (audio notizia)

Domani 4 novembre nell’auditorium del Centro Cultural Banco do Brasil, verrà presentato il libro “Italianos detrás da Câmera”, in cui viene messo in risalto il contributo dell’Italia e degli italiani al campo della fotografia in occasione del Bicentenario dell’Indipendenza del Brasile.

Il libro espone come i fotografi arrivati dall’Italia si sono distinti per il loro talento artistico unico e la qualità tecnica delle loro opere. Lo sguardo di questi precursori non si è limitato solo al ritratto del nuovo mondo ma ha ricoperto un ruolo decisivo nel definire l’immagine di questo Paese gigantesco e multiforme.

All’evento saranno presenti tra gli altri l’ambasciatore italiano Francesco Azzarello e la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro Livia Raponi

La ricerca condotta dagli organizzatori del libro, con la raccolta di materiale fotografico inedito, ha fornito la base della mostra “Fotografi italiani: nel fiorire della fotografia brasiliana”, aperta al pubblico fino al 18 novembre a Rio de Janeiro.

Redazione Caracas