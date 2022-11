Gli Ortega (Inditex), Del Pino (Ferrovial) e Juan Roig (Mercadona), i più ricchi di Spagna nel 2022 (audio notizia)

Amancio Ortega e sua figlia Sandra (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial) e Juan Roig (Mercadona) guidano la lista delle persone più ricche della Spagna stilata dalla rivista Forbes. La ricchezza delle grandi fortune durante il 2022 si è ridotta del 7% rispetto all’anno precedente.

In testa e ben al di sopra del resto c’è Amancio Ortega con 53 miliardi e 200 milioni di euro (il 20% in meno rispetto allo scorso anno), seguito dalla figlia Sandra con una ricchezza dieci volte inferiore, con 5 miliardi e 400 milioni (un 14% in meno).

Del Pino resta al terzo posto con 3 miliardi e 800 milioni (gli stessi dell’anno prima) e Roig al quarto posto, con 3 miliardi e 400 milioni (8% in meno rispetto al 2021).

Chiude la top 5 il presidente e azionista massimo di Abanca, Juan Carlos Escotet, con 3 miliardi e 200 milioni, l’unico tra tutti ad aumentare il proprio patrimonio rispetto al 2021.

La ricchezza totale dei 100 più ricchi della Spagna ammonta quest’anno a 143.miliardi di euro, secondo Forbes il 7% in meno rispetto alla cifra dell’anno scorso a causa della guerra in Ucraina, dell’inflazione, dell’aumento delle materie prime e dell’energia.

Secondo il presidente ed editore di Forbes Spagna, Andrés Rodríguez, è “molto difficile” entrare nella lista dei 100 più ricchi della Spagna, poiché in molti casi si tratta di fortune familiari in un paese senza grandi start-up o aziende tecnologiche.

Redazione Madrid