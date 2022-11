Carenze per tremila farmaci a causa della guerra e Covid

ROMA. – E’ rischio reperibilità per 3.000 farmaci in Italia a causa principalmente del Covid e della guerra. A lanciare l’allarme è il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti (Fofi), che parla di “categoria in prima linea per aiutare i pazienti”, a cominciare, ove possibile, dalla produzione di farmaci in laboratorio.

“Le difficoltà di approvvigionamento – afferma all’ANSA Andrea Mandelli, presidente della Federazione – riguardano i principi attivi, ma anche i materiali necessari per il confezionamento dei prodotti farmaceutici, carenti a causa della guerra, ma anche per la richiesta lievitata di alcuni medicinali utilizzati anche contro il Covid”.

“La carenza di farmaci è stata quantificata dall’Aifa – aggiunge Mandelli – e va cercata nell’aumento della richiesta di particolari molecole prescritte anche per il Covid e nella carenza di materie prime a causa della guerra, con la difficoltà del lavoro di trasformazione”. Il presidente della Fofi sottolinea “come i farmacisti stiano cercando di risolvere le carenze”, ricordando, a titolo di esempio, che “uno sciroppo derivato dall’ibuprofene, per cui si registrano carenze, è stato preparato in farmacia e venduto senza necessità di ricetta”.

“Siamo da sempre dalla parte del cittadino – prosegue il presidente Fofi – mettendo a disposizione la nostra competenza per dargli tutte le informazioni possibili”. Il problema della carenza dei farmaci, ricorda Mandelli in un’intervista a Espansione TV diffusa dalla Fofi, era emerso già prima dell’estate, “quando avevamo segnalato alle istituzioni la carenza di alcuni farmaci di uso comune, in particolare antidolorifici e antinfiammatori, dovuta a un maggior utilizzo di questi prodotti per il trattamento domiciliare dei sintomi del Covid. L’aumento delle richieste – prosegue – si somma agli effetti della crisi internazionale che penalizzano tutta la filiera del farmaco, causando evidenti disagi per i pazienti”.

Oltre ai principi attivi, problemi di approvvigionamento, precisa Mandelli, “riguardano materiali come il vetro delle fiale, la pellicola di alluminio che chiude il blister o la plastica conformata per alloggiare le compresse. C’è poi il problema dell’aumento dei costi dell’energia e del caro carburante. Per questo – conclude – ci uniamo all’appello rivolto alla politica da parte di tutti gli attori della filiera”.

A denunciare un problema che “diventa sempre più insostenibile” è stata, nei giorni scorsi, anche la Distribuzione Intermedia Farmaceutica. Walter Farris, presidente dell’Associazione Distributori Farmaceutici (Adf), e Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi, puntano il dito sull’aggravarsi “di criticità più volte rilevate e, oltre ai ‘classici’ mancanti, di rotture di stock su un gran numero di prodotti, con evidenti ricadute sulla disponibilità ai cittadini di medicinali, anche importanti come antiasmatici, antipertensivi, neurolettici e antiepilettici.

Si stanno abbattendo sull’intero settore farmaceutico gli effetti combinati della crisi pandemica (che accresce la richiesta di alcuni prodotti) e di quella economica (inflazione, aumenti dei costi per energia e trasporti, scarsità di materie prime), provocando conseguenze a cascata nella filiera con ritardi nelle consegne dei medicinali ai magazzini dei distributori intermedi che si ripercuotono con forti rallentamenti nelle consegne. Ordini che prima arrivavano in 5 giorni ai siti logistici dei distributori, ora restano inevasi fino a 3 o 4 settimane causando il problema di medicinali introvabili in farmacia, dove si segnalano mancanze in aumento”.

