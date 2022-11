IIC-Madrid, una serata di jazz con Michelangelo Scandroglio

MADRID – Michelangelo Scandroglio è considerato tra le promesse più interessanti del Jazz italiano. Accompagnato da Michael Olivera alla batteria, Luis Guerra al pianoforte e Ariel Bringuez Ruiz al sax, Scandroglio, con il suo contrabasso, sarà protagonista di una serata musicale nell’ambito del ciclo “In Scena a Palazzo”, organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con “JazzMadrid22 – Festival Internacional de Jazz de Madrid.”

Michelangelo Scandroglio svolge attualmente una residenza artistica di un mese a Madrid, presso il nostro Istituto Italiano di Cultura. Selezionato per “Air”, il bando nazionale ideato da “Musicisti Italiani di Jazz” e sostenuto a Siae, nel corso di questa “residenza” si è dedicato alla creazione di un repertorio originale che sarà interpretato il 10 novembre dal “Special Quartet”.

Madrid, durante il mese di novembre, sarà la capitale del jazz grazie alla ricca programmazione del suo “Festival Internacional de Jazz” : concerti, conferenza e proiezioni. E Michelangelo Scandroglio sarà uno dei protagonisti. Giovanissimo, appena 20 anni compiuti, Scandroglio è stato uno dei vincitori del “Riga International Jazz Bass Competition”. Come migliore talento italiano, ha vinto, inoltre, il premio “Tomorrow’s Jazz”, indetto da “Veneto Jazz”. Nel 2022 è stato selezionato come unico artista italiano per il prestigioso programma “Betty Carter Jazz Ahead” al Kennedy Center di Washington D.C.

Michelangelo Scandroglio si presenterà all’IIC-Madrid, accompagnato da eccellenti musicisti, il 10 novembre alle ore 20. L’ingresso è libero ma è necessario prenotarsi inviando una mail a confirmaciones.iicmadrid@gmail.com indicando nell’oggetto “10 novembre”. La richiesta di prenotazione sarà ricevuta fino all’8 novembre.

Redazione Madrid