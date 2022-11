La piadina: el pan medieval que aún alimenta

Soy comunicadora social nacida en Venezuela, pero de sangre bianca, verde e rossa: 50% romagnola paterna) y 50% calabrese (materna). Me apasionan muchas cosas, pero una en particular, es la gastronomía mundial con énfasis en la italiana. Soy profesora universitaria, escritora, pintora y también emprendedora culinaria: mi pequeño pastificio se llama Pastas by Susanna. Si yo tuviera un eslogan, este sería: “La vida es para disfrutarla, y qué mejor manera que comiendo rico”