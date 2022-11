Presidente Mattarella: “Urge pace giusta. Si muore nel cuore d’Europa”

ROMA. – Urge la pace, una pace giusta con il consenso del popolo Ucraino perché non si può dimenticare che oggi si muore nel cuore dell’Europa. C’è un bisogno di pace che negli interventi di Sergio Mattarella prende ogni giorno più corpo, si struttura con grande cautela e puntigliosa attenzione nel sottolineare che deve essere raggiunta con la “determinazione” di Kiev. Una pace giusta, quindi. Non a prescindere, dimenticando chi è l’aggressore e chi l’aggredito, che non sia una resa dell’Ucraina alle preoccupazioni dei cittadini europei.

Il presidente della Repubblica non poteva che centrare il ricordo del quattro novembre sulla gravità del conflitto in corso e questa volta da Bari ha voluto attirare l’attenzione dei cittadini sui sacrifici e i meriti delle Forze Armate italiane, sui caduti di tutte le guerre, sull’importanza dello stile italiano negli sforzi di peacekeeping nei teatri di crisi.

E nel fare questo ha reiterato una sua richiesta al governo Meloni: il 4 novembre diventi ufficiale anche la giornata delle Forze Armate e non sia solo il giorno dell’Unità nazionale. Richiesta già avanzata tale e quale lo scorso maggio al governo Draghi al quale spiegò come sia “opportuno assumere in legge la definizione completa del 4 novembre come Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, cogliendo l’occasione per un riordino complessivo delle celebrazioni che valorizzi l’unitarietà delle Forze Armate”.

Un invito al Parlamento che certamente non sarà disatteso da un governo di centrodestra, come già conferma il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri: “è un atto dovuto per dare un segnale di riconoscenza in una data storica per il nostro Paese”. Se la premier Giorgia Meloni – che insieme al capo dello Stato ha presenziato ad una cerimonia al milite ignoto a Roma – ha spiegato che quello del 4 novembre “è’ un momento che unisce”,

Sergio Mattarella ha voluto ricordare come ci si sia “abituati alla pace”, un bene invece fragile e quindi da conservare con cura. “Diverse generazioni – ha spiegato – sono nate e cresciute in un Continente che sembrava aver cancellato non soltanto la parola guerra ma talvolta persino la sua memoria. Poi improvvisamente la guerra è riapparsa in Europa. E’ accaduto a causa della sciagurata e inaccettabile aggressione che la Russia ha scatenato contro l’Ucraina e il suo popolo. Dalla fine di febbraio si combatte, si muore nel cuore d’Europa”.

La riflessione del capo dello Stato rilancia le immagini dei media di morte e terrore, con “anziani e bambini in fuga dalle bombe”. Per cui si materializza “l’incubo di ulteriori scenari che sembravano inimmaginabili fino a poche settimane fa”. “Sono passati molti mesi senza che si intraveda uno spiraglio. Eppure la pace – ha sottolineato – continua a gridare la sua urgenza. Una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla libertà e la libera determinazione del popolo ucraino. Perché non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra”.

Un ripudio della guerra che è scritto nella nostra costituzione e che non può significare un pacifismo “tout court”. E infatti il presidente ha spiegato: “i punti fermi della nostra bussola restano la vocazione europeista e il solido legame transatlantico. Quanto sta accadendo nella nostra Europa parla alla responsabilità degli uomini delle istituzioni. Ci dice che la pace si costruisce ogni giorno. Prima di tutto nella coscienza delle nuove generazioni, nel cuore di quel popolo che si sente europeo, accomunato dalla medesima concezione di libertà, di diritti, che ripudia l’idea stessa di guerra. Come dice la nostra Costituzione, che indica anche la via e gli strumenti che rendano concretamente possibile questa scelta”.

