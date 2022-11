Sánchez e Costa su Meloni, rapporti tra Stati vanno oltre le posizioni di partito

MADRID — Una cosa sono le posizioni di partito, un’altra i rapporti politici, istituzionali e sociali tra Paesi. A maggior ragione se alleati da tempo e partner in progetti comuni come l’Unione Europea. È questo il succo delle risposte del premier spagnolo, Pedro Sánchez, e del primo ministro portoghese, Antonio Costa, a una giornalista che, dopo un vertice bilaterale tra i due, ha chiesto quali saranno i rapporti tra i rispettivi governi e quello italiano di Giorgia Meloni. Esecutivi situati su posizioni lontane dal punto di vista ideologico, ma che condividono stretti interessi su svariati temi cruciali nell’attualità.

“Quando Spagna e Italia hanno lavorato insieme, sono avvenute cose positive per entrambi”, ha ricordato Sánchez, facendo esempi come le proposte comuni in sede europea su temi come la “risposta economica” nel corso della pandemia o l’energia. “Logicamente, le relazioni tra Spagna e Italia sono relazioni che vanno al di là dei governi e che uniscono reciprocamente le nostre società in molteplici ambiti”, ha aggiunto il premier spagnolo.

Sánchez ha poi confermato che Giorgia Meloni sarà ad Alicante il prossimo 9 dicembre, in occasione del vertice tra Paesi mediterranei Euromed. In tale circostanza, ha annnunciato, i due manterranno anche un vertice bilaterale. “Tra l’altro, parla un perfetto spagnolo”, ha commentato

Da parte sua, Costa ha sottolineato la differenza tra le sue posizioni come “cittadino e responsabile politico” e quella di capo del governo portoghese. Nel primo caso, ha affermato, una delle sue volontà è di combattere “i valori dell’estrema destra”, mentre come leader del Paese il suo “obbligo” non è “mettersi contro gli altri 26 capi di Stato e di governo” dell’Unione Europea, bensì “lavorare insieme” a tutti loro, in quanto “eletti dai loro popoli”.

“Ho già lavorato con quattro primi ministri italiani, Meloni sarà la quinta: spero che le relazioni tra il Portogallo e l’Italia continuino a essere buone e fruttifere, per il bene dei nostri Paesi e per rafforzare l’Unione Europea”, ha aggiunto Costa al termine del vertice tra Spagna e Portogallo odierno, tenutosi a Viana do Castelo, in territorio lusitano.

Tale incontro tra governi si della Penisola iberica si tiene su base annua e, in questo caso, è stato particolarmente incentrato sul tema “dell’innovazione”, come ha ricordato Costa nella successiva conferenza stampa. Accordi e temi trattati hanno però riguardato anche altre aree, dall’energia al turismo transfrontaliero o la siccità.

“Oggi, la Spagna guarda al Portogallo non solo con affetto, ma anche con ammirazione e complicità. Oserei dire che non c’è mai stato in Spagna così tanto interesse e

vicinanza al Portogallo come adesso. Mi sento profondamente orgoglioso di tutte le misure e decisioni che entrambi i paesi stanno prendendo in tre aree: quella iberica, quella europea e quella internazionale”, ha detto Sánchez.

F.R./Redazione Madrid