Sondaggio CIS sulle comunali, PSOE in vantaggio di sei punti sul PP

MADRID — Chiaramente in testa per le comunali di maggio, sempre in vantaggio, ma meno nettamente, nel caso delle politiche di fine 2023. È la posizione elettorale in cui si trova il Partito Socialista spagnolo (PSOE) rispetto ai rivali del Partito Popolare (PP), secondo un nuovo sondaggio del Centro per le ricerche sociologiche (CIS). Il margine tra le due formazioni, per quanto riguarda le elezioni locali, sarebbe di sei punti: uno in meno di quanto avvenuto nella precedente tornata (2019). Alle generali, la distanza si ridurrebbe a 3,4 punti.

A sei mesi di distanza dall’appuntamento con le urne, il PSOE dell’attuale premier Pedro Sánchez si situerebbe come prima forza con il 32,8% dei voti complessivi, contro il 26,8% di quelli che otterrebbero i Popolari, secondo il CIS. Quattro anni fa, i socialisti ottennero invece il 29,26%, mentre il PP il 22,23%, riporta un resoconto del quotidiano El País.

I due successivi partiti in ordine di consenso sarebbero Unidas Podemos (partner di governo a livello nazionale, presentatasi in maniera frammentata nel 2019) e l’estrema destra di Vox. I primi otterrebbe l’8,7% dei consensi, mentre Vox il 5,9% (contro il 2,9% di quattro anni fa).

Per quanto riguarda le politiche, la situazione varierebbe parzialmente. Il PSOE sarebbe primo con il 32,9% dei voti, seguito dal PP con il 29,5%. A seguire, ci sarebbe Unidas Podemos con l’11,5% e Vox con il 9,3%. In questo caso, si registrano leggere variazioni rispetto all’ultima edizione del tradizionale ‘barometro’ mensile del CIS, pubblicato il 17 ottobre: in quel caso, i socialisti erano dati al 32,7%, il PP al 28,7%, Unidas Podemos al 12,7% e Vox all’8,8%.

Assieme alle regionali previste sempre in primavera in buona parte della Spagna, le comunali di maggio sono attese come lo step elettorale intermedio prima delle prossime politiche.

Redazione Madrid