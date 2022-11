Baseball: Ronald Acuña disputerá 5 gare con i Tiburones

CARACAS – Il sogno dei tifosi dei Tiburones de La Guaira sta per avverarsi: Ronald Acuña esordirà con la maglia dei “salados” il 23 novembre nel Forum di Macuto contro i Cardenales. La notizia che era nell’aria da diversi giorni é stata confermata d César Collins, direttore generale degli “squali”. Stando a quanto riferito dai media locali, il campione nato il 18 dicembre 1997 a La Guaira, disputerà solo 5 gare con i Tiburones.

Tra il 23 ed il 27 novembre La Guaira affronterà Cardenales de Lara (in casa a Macuto), Leones del Caracas (in trasferta nello stadio Universitario), Navegantes del Magallanes (in casa stadio Universitario), Bravos de Margarita (a Caracas) e Tigres de Aragua (stadio Universitario).

Ronald Acuña jr può giocare nella Liga Venezuelana de Béisbol Profesional (LVBP) grazie al permesso che gli hanno concesso i Bravos de Atlanta, formazione con cui gioca nella Major League Baseball (MLB), permesso valido soltanto 5 gare con i Tiburones.

Nella stagione di MLB che si é appena conclusa, grazie alla sua media battuta di 266, Ronald Acuña si é aggiudicato il premio “Regreso del año” della National League lasciandosi alle spalle Brandon Dury (San Diego Padres) ed Albert Pojols (San Luis Cardinals).

In questo momento i “salados” sono al secondo posto in classifica con uno score di 7 vittorie e 4 sconfitte. In cima alla graduatoria ci sono i Leones (8-3), seguono La Guaira, Magallanes (8-5), Cardenales (6-4), Águilas (7-6), Bravos (4-6), Caribes (4-8) e Tigres (2-10).

