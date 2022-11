Presentazione del libro “Un día de estos”

MADRID:- Il più recente libro dello scrittore Max Römer Pieretti, “Un día de estos” (Kalathos Editorial) sarà presentato il prossimo 10 novembre alle ore 19:00 nella libreria “Los pequeños seres” (Ribera de Curtidores N. 19).

Darà il benvenuto Linda D’Ambrosio e Mariela Díaz Romero avrà l’onore e l’onere di presentare il libro.

Max Römer Pieretti, dottore in Scienza dell’Informazione nell’Università de La Laguna, ha realizzato studi di specializzazione in Sviluppo dell’apprendimento e in Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC).

Insegna dal 1989 in distinti dipartimenti di formazione connessi con la comunicazione: audiovisiva, pubblicitaria e giornalistica.

È stato docente, in Venezuela, nelle Università Cattolica Andrés Bello, Metropolitana e Simón Bolívar. In Spagna ha insegnato nelle Università San Pablo CEU, Carlos III di Madrid, Camilo José Cela, Centro Universitario Villanueva, ESNE, EAE.

Redazione Madrid