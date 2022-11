Settimana della Cucina italiana nel Mondo con “Food Heroes” a Washington (audio notizia)

L’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura a Washington DC in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, hanno allestito la mostra “Food Heroes”, rassegna fotografica dedicata ad alcune storie regionali e di personalità di successo nel panorama enogastronomico italiano.

Dagli apicoltori del Friuli-Venezia Giulia ai mitilicoltori in Puglia, esplorando il lavoro dei pastori nelle Marche, la vinificazione in Liguria e la cucina Slow Food della Sicilia, le foto mettono in mostra l’impegno italiano nella sostenibilità alimentare e qualità nei rispettivi territori di origine.

La mostra sarà inaugurata il 15 novembre nelle sale dell’Ambasciata con i saluti dell’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia; seguirà Richard McCarthy, co-fondatore di Market Umbrella, con i punti salienti della mostra.

Redazione New York