Assegnato a Shanghai il Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione” (audio notizia)

L’Associazione Abruzzesi in Cina con il supporto della Regione Abruzzo, del Consolato Generale d’Italia a Shanghai e del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo) ha voluto insignire due aziende con il Premio “Corradino D’Ascanio per l’Innovazione”, una con sede in Abruzzo e con interessi in Cina, l’altra con sede in Cina e interessi in Italia, che hanno dato un contributo eccezionale nel campo dell’innovazione progettuale, in ambito industriale, nelle aree della produzione intelligente, trasformazione digitale, transizione in materia energetica.

Il Premio prende il nome dall’ingegnere abruzzese Corradino D’Ascanio, celebre inventore dell’elicottero e della Vespa.

I premi sono andati alla società abruzzese Valagro S.p.A., e alla società cinese Guangdong Dongpeng Ceramics Co., Ltd, leader nel settore della ceramica.